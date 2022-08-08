– Как нам отпускать детей в такую школу? Вдруг в классе потолок рухнет во время урока? Почему бы не построить нам небольшую новую школу? Разве наши дети не достойны учиться в чистом, светлом, а главное в безопасном здании? - говорит жительница села Лариса (имя изменено по просьбе женщины).

–Несколько лет назад мы подняли вопрос о строительстве новой школы. Тогда отдел образования находился в ведомстве районного акимата, и изготовление проектно-сметной документации затянулось. Два года отдел строительства готовил документы, и ПСД изготовили только в мае этого года. Сумма проекта составляет более трёх миллиардов тенге. Новая школа рассчитана на 900 мест, участок тоже определён. Однако в этом году нам не выделили средства, и придется отучиться в этой школе ещё год. Будем надеяться, что в следующем году у нас начнётся строительство нового здания, - отметил Серик Сафиуллин.

В редакцию «МГ» обратились жители села Достык (ранее РТС - прим. автора) района Байтерек. Возмущение вызвала сельская школа, которая, по их словам, разваливается на глазах. Люди говорят, что каждый год ждут строительство новой школы, однако первого сентября дети идут всё в то же старое здание.Лариса поделилась с нам фотографиями, которые были сделаны внутри школы. Действительно, здание учебного заведения находится в плачевном состоянии. На стенах и полах можно заметить огромные трещины, мебель мало напоминает школьную, потолок сыпется и покрыт чем-то похожим на плесень. Руководитель отдела образования района Байтерек Серик Сафиуллин рассказал, что здание было построено в 1980-ых годах, капитальный ремонт не проводился. Сейчас школа находится в предаварийном состоянии. Однако там учатся около 900 детей.Глава районного отдела образования заверил, что в здании на днях сделают косметический ремонт.