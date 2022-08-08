Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла шестого августа около 6:00. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 42-летний водитель Lada Largus на 284-м километре трассы Актобе - Астрахань выехал на участок, где ведутся дорожные работы. Он наехал на насыпь и машина опрокинулась. В результате ДТП два пассажира - гражданки Узбекистана госпитализированы в центральную больницу Байганинского района. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Департамент полиции Актюбинской области призывает всех участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.