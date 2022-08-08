Проводится допрос свидетелей и очевидцев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Mercedes угнали с СТО в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Шестого августа тела 34-летней женщины и двоих её детей 2015 и 2020 годов рождения нашли в квартире ЖК «Спутник» в микрорайоне Мамыр. Начальник департамента полиции Арыстангани Заппаров взял ход расследования на личный контроль. В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что департамент полиции начал досудебное расследование по факту убийства.
- Проводится весь комплекс следственных и оперативных мероприятий. Назначено проведение соответствующих экспертных исследований, изучаются видео материалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев, - говорится в сообщении.
Расследование взято на особый контроль прокуратурой города.