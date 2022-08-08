Мужчина напал на бывшую жену с ножом в автобусе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы наградили парня, спасшего женщину от экс-супруга с ножом Фото: акимат Алматы По словам правозащитников, мужчина четыре дня караулил бывшую жену возле работы. В тот день он сел за ней в автобус и пытался нанести удар ножом в область сердца. Юноша, сидевший позади, схватил мужчину за горло и обезвредил. Полиция ведёт расследование по статье «Хулиганство с применением оружия». Как позже стало известно, героический поступок совершил 23-летний Райымбек Медетбек. Он работает в природном парке «Медеу». В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что глава мегаполиса Ерболат Досаев встретился с Райымбеком. Градоначальник поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо и подарок.