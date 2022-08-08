Департамент полиции ЗКО предоставил видео с места задержания двух подозреваемых в убийстве местного бизнесмена. Распространилась информация, что задержал их военнослужащий части 5517 Национальной гвардии. Однако позже в полиции эту информацию опровергли, заявив, что задержали преступников сотрудник управления административной полиции. На кадрах видно, что подозреваемые лежат на полу веранды дачного домика. Один из задержанных подстриг свою бороду. Оба мужчины успели поменять одежду.

Убийство бизнесмена