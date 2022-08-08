Подозреваемых задержали в одном из дачных домиков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полиция опубликовала видео задержания подозреваемых в убийстве уральского бизнесмена Департамент полиции ЗКО предоставил видео с места задержания двух подозреваемых в убийстве местного бизнесмена. Распространилась информация, что задержал их военнослужащий части 5517 Национальной гвардии. Однако позже в полиции эту информацию опровергли, заявив, что задержали преступников сотрудник  управления административной полиции. На кадрах видно, что подозреваемые лежат на полу веранды дачного домика. Один из задержанных подстриг свою бороду. Оба мужчины успели поменять одежду.

K0K88ezI79Q

Убийство бизнесмена

Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и ещё двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. Позже полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды. Их поиском занимались полицейские, подключили и войска. Предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. Утром восьмого августа подозреваемых задержали в садоводческом обществе «Коктем», где они скрывались. Сопротивление не оказали. Очевидцы прислали фото с места. Оба мужчины проходят по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство»Им светит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.