Подозреваемых удалось задержать сегодня, восьмого августа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В редакцию «МГ» свидетели задержания прислали фотографии схваченных правоохранителями подозреваемых. Мужчин задержали в садоводческом обществе «Коктем», где они скрывались. Сопротивление не оказали. Следственные действия на месте задержания продолжаются.

Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. Позже полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления. К их поимкам помимо полиции, подключили и войска. Предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. На этой почве между ними возник конфликт, который перерос в убийство. Оба подозреваемых проходят по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство»Им светит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.