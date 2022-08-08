Подозреваемых удалось задержать сегодня
, восьмого августа, в 10:30.
Как рассказал на брифинге первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин, на видео с камер было видно, что подозреваемые убежали с сторону дач в районе Телецентра. Они прятались в садоводческом обществе «Коктем» (своей дачи у них нет). Подозреваемые не оказали сопротивления при задержании.
- При задержании подозреваемые находились вместе. Увидев полицейских, они побежали. Дачники подсказали, куда побежали двое молодых людей. Мы создали группы, поделили участки и проверяли каждый дом. Совместно с национальной гвардией отрабатывали. Оружие изъяли на месте, оно отправлено на экспертизу. Назвать причины пока не можем, идёт следствие, - сказал Жаншин.
Только в Уральске розыском подозреваемых занимались 270 человек.
Оба задержанных - жители ЗКО, на учёте в органах внутренних дел не состояли. Мужчин пока не допросили, они находятся на месте задержания. К слову, в ориентировке у одного из подозреваемых была длинная борода. Сейчас она заметно короче. Предположительно, он успел её сбрить.
Оба подозреваемых проходят по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство» (часть два имеет 15 подпунктов. Вероятнее всего, в данном случае «совершённое с особой жестокостью»)
. Им светит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.
Убийство бизнесмена
Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло
вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна.
Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали
преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
Позже полицейские распространили ориентировку
на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления. К их поимкам помимо полиции, подключили и войска
Как сообщили полицейские, предварительной причиной жестокой расправы
могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. На этой почве между ними возник конфликт, который перерос в убийство.
