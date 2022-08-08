- В течение 10 дней юноши и девушки проходили настоящий экзамен. В первую очередь, оценивался результат ЕНТ, также абитуриентам необходимо было пройти медкомиссию и сдать физические нормативы. Этапы отбора транслировались в прямом эфире в Instagram, где родители могли оценить степень подготовленности своих детей, - рассказали в пресс-службе министерства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга в МВД стало известно, что в этом году из 1600 претендентов только 620 смогли пройти первые этапы отбора. Теперь они поехали в полевой лагерь, чтобы преодолеть последний конкурс.В этом году пилотном режиме ввели ещё один этап отбора – написание эссе, IQ-тест и тест Айзенка (предназначен для общей оценки интеллектуальных способностей с использованием различных способов формулировки задач - прим. автора). Отмечается, что абитуриентам необходимо «продемонстрировать грамотность своей письменной речи, её логическую последовательность и уровень своего мышления».