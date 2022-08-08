Подробности задержания полицейские обещают раскрыть в ближайшее время, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД»
Шестого августа город потрясло жуткое преступление. Около 20:00 был убит бизнесмен
Еркин Мухангалиев. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени Атояна.
Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали
преступление - бизнесмен и ещё двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
В воскресенье утром полицейские распространили ориентировку
на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления.
Со вчерашнего дня все выезды и въезды в город проверялись полицейскими
, отрабатывались все места возможного местонахождения подозреваемых.
Как сообщили полицейские, предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. На этой почве между ними возник конфликт, который перерос в убийство.
– Подозреваемые как приверженцы деструктивного религиозного течения на учёте не состояли, ранее к уголовной ответственности не привлекались, - отметила старший инспектор управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляра Сатарова.
Между тем, заведение, где произошло преступление, закрыто. На окнах остались следы крови, двери наглухо закрыты. Нам удалось поговорить с другом убитого Виктором Ивановым. Мужчина рассказал, что погибший был всегда дружелюбным, неконфликтным и открытым человеком.
– Он всегда всем помогал, никому не отказывал. Для меня это было шоком. В тот день позвонила жена, сказала, что Еркина убили. Не поверил сначала, был замечательным человеком. Вот заехал узнать, когда похороны, - говорит мужчина.
Сегодня, 8 августа, около 11:00 в департаменте полиции сообщили, что подозреваемых удалось задержать. Подробности обещали сообщить позже.
