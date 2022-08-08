Едут за чистым воздухом, но вынуждены вдыхать запах навоза - аким о тропе на Кольсай
Аким Алматинской области посетил Национальный парк Кольсай, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Марат Султангазиев прошёлся до озера Кольсай вместе с директором нацпарка Ержаном Калматаевым.
- Туристы сюда едут подышать чистым горным воздухом. Но на деле вынуждены вдыхать запах навоза. Этот вопрос должен решаться руководством национального парка, - отметил глава региона.
Директор нацпарка ответил, что сейчас разрабатывается проект для раздельных конной и пешеходной троп. Также при поддержке акимата района и за счёт собственных средств закупаются биотуалеты.
Марат Султангазиев поручил пересмотреть логистику для туристов.
- Сейчас туристические автобусы и путешественники на личном автомобиле доезжают фактически до озера Кольсай. В выходные дни парковка заполняется и воздух наполняют выхлопные газы. Вдобавок ко всему, по периметру стоянки размещены точки общепита, несоответствующие санитарным нормам, - пояснили в пресс-службе акимата Алматинской области.
Глава региона поручил, чтобы от села Саты до озера могли ездить только электромобили и автомобили на газе.
К слову, такое же правило работает в Алматы. От Медеу до Шымбулака курсирует только экологически чистый транспорт.
