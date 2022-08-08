Вечером седьмого августа район новостроек Батыс-2 в Актобе в очередной раз окутал дым, в воздухе стоял запах гари, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». За городом горит полигон твёрдо-бытовых отходов. Пожары на нём происходят каждое лето. В ДЧС Актюбинской области сообщили, что вызов поступил в 18:35. На место выехали 11 огнеборцев и 10 сотрудников ТОО «Табыс-Актобе».
- На полигоне произошло возгорание мусора на площади 1000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Ликвидация продолжается, - информировали в департаменте.
Но жители считают, что от постоянных пожаров на полигоне страдают они все. В городе и так происходят регулярные выбросы сероводорода из-за изношенных канализационных сетей и городских очистных сооружений, плюс к этому приходится дышать дымом и гарью от полигона. До этого полигон горел 16 июля. Фарида ЗАРИП