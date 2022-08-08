Они привлекали вкладчиков через мессенджеры, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о начале досудебного расследования в отношении организаторов финансовой пирамиды BINCLOUD. Они привлекали граждан через WhatsApp и Telegram.
- Согласно программе BINCLOUD, физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определённую сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Вместе с тем, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды, - объяснили в АФМ.
Жертв этой пирамиды просят обратиться по телефону: +7 (7112) 53-84-27. В июне в ЗКО искали жертв пирамид Global Asar Project и Relictum-pro.