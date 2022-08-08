За сутки они спасли корову и собаку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Застрявшей в грязи корове помогли спасатели Атырау Фото: ДЧС Атырауской области Первый вызов поступил в девять утра. В районе тёплого канала Атырау в грязи застряла корова.
- Спасатели оперативно-спасательного отряда, прибыв на место немедленно, вызволили животное. При спасении корова не пострадала, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Ближе к 22 часам спасатели вновь выехали на помощь. Овчарка упала в яму во дворе дома в микрорайоне Аксай-2. Вытащить пса владельцы самостоятельно не смогли. Спасатели использовали лестницу, чтобы спустится на дно трёхметровой ямы и достать хвостатого. Ранее в Атырау сотрудники ДЧС помогли застрявшему верблюду.