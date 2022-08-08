- Во дворе частного дома в результате игры со спичками возгорелась одежда на девочке 2015 года рождения. От воздействия огня ребёнок получил термический ожог 2-3а степени и госпитализирован в городскую многопрофильную детскую больницу, - говорится в сообщении.

не показывайте детям дурной пример, не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения тёмных помещений;

храните спички в местах недоступных для детей;

ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что инцидент произошёл восьмого августа в Теректинском районе.Спасатели напоминают о правилах безопасности:В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО информировали, что ребёнок находится в реанимации. Площадь ожогов составила 22%, поражения глубокие.