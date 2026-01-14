По данным суда, мужчина находился в легкой степени опьянения и не имел прав.

В Актау суд арестовал на 20 суток 26-летнего гражданина России после того, как он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, спровоцировал ДТП на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Актау.

Инцидент произошёл 10 января во дворе дома № 25 в 8-м микрорайоне. Мужчина за рулём Haval Jolion наехал на припаркованные автомобили Toyota RAV4 и Kia Ceed, затем столкнулся с Mercedes-Benz и в итоге потерял управление — внедорожник перевернулся и въехал на территорию детской площадки.

По данным суда, водитель находился в легкой степени опьянения и не имел прав, что усугубило ситуацию. На судебном заседании он полностью признал свою вину и заявил о намерении компенсировать причинённый ущерб владельцам пострадавших авто.

Суд признал нарушение, предусмотренное ч. 6 ст. 608 КоАП РК, и назначил административный арест на 20 дней с учётом смягчающих обстоятельств — признания вины и раскаяния. Решение пока не вступило в законную силу.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.