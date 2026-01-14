Объект передан в частные руки.

В редакцию «МГ» обратились жители Уральска, которых интересует судьба общественной бани по улице Ескалиева. 29 марта 2013 года в ней обрушилась часть потолка (железобетонная плита). Инцидент произошёл в мужском отделении здания, где упала плита размером примерно 1,5×4 м. В результате пострадали три человека. С переломами и ожогами они были доставлены в областную больницу, а баню закрыли на ремонт. Однако позже было решено, что здание снесут и вместо него построят новое.

Еще в 2022 году аким области Гали Искалиев сообщил, что в начале лета будет введена в эксплуатацию новая общественная баня на 3 600 квадратных метров возле механического завода. Планировалось, что на объекте будут работать 70 человек. Однако спустя четыре года уральцы все ещё не дождались долгожданного открытия.

Как сообщили в акимате Уральска, 51% доли предприятия продали еще в 2012 году за 18,6 миллиона тенге во время первой волны приватизации. Оставшиеся 49% реализовали за 7,1 миллиона тенге в 2014 году — после обрушения части здания бани.

В сентябре 2014 года предприятие прошло повторную государственную регистрацию. В общей сложности бюджет получил от приватизации почти 25,7 миллиона тенге.

Между тем, руководство общественной бани №3 сообщило, что объект строился за счет частных инвестиций. Строительство находится на стадии завершения, открыть планируют уже в первом полугодии 2026 года. Площадь здания увеличена в три раза — 3 600 квадратных метров.

– Мы планировали открыться в 2022 году, но постковидный период сыграл свою роль. Позже возникли проблемы с логистикой из-за санкций в отношении России. Контракты пришлось переписывать, менять логистику. Кроме того, после пробного запуска нам пришлось переделывать кое-какие моменты. К примеру, нас не устроила работа вентиляции. Ведь пар и вентиляция важнейшие факторы для бани. Делаем на совесть, как для себя, – рассказало руководство бани.

Там отметили, что баня будет традиционной, с парилками, с душевыми, раздевалками с просторными коридорами. Кухня будет функционировать отдельно. Бассейн не предусмотрен.