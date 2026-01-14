Несколько вагонов сошли с рельсов, а в одном из них вспыхнул огонь.

Сегодня утром в Таиланде на движущийся поезд обрушился строительный кран, в результате чего погибли как минимум 22 человека, а около 70 получили травмы, сообщает газета Khaosod.

Авария произошла в провинции Накхонратчасима на северо‑востоке страны. По данным спасательных служб, кран, который использовался для строительства высокоскоростной железнодорожной линии, рухнул прямо на рельсы, когда поезд следовал по маршруту из Бангкока в Убонратчатхани.

В результате столкновения состава с краном несколько вагонов сошли с рельсов, а в одном из них вспыхнул огонь. В поезде было 190 пассажиров, многих из которых зажало в повреждённых вагонах. На месте происшествия работают спасатели.

Погибшие и раненые были доставлены в ближайшие больницы. Данные о числе жертв и пострадавших, а также причинах инцидента продолжают уточняться.