Теперь его пользователи смогут удалять сообщения не только у себя, но и на устройстве собеседника. При этом с момента отправки должно пройти не более семи минут. По истечении данного времени избавиться от записи уже не удастся. Данная опция удобна в том случае, когда человек отправляет сообщение ошибочно. Однако отмечается, что сама форма сообщения исчезать не будет, но вместо записи появится предупреждение «Сообщение удалено». Новой функцией пользователи смогут воспользоваться только после обновления приложения. Чтобы избавиться от записи, необходимо выбрать сообщение, нажав на него на протяжении нескольких секунд. В появившемся меню необходимо выбрать пункт «Удалить», а после нажать на пиктограмму с корзиной и выбрать между опциями «Удалить у себя» либо «Удалить для всех». При выборе последнего сообщение будет удалено у вас и у адресата, кому вы ошибочно выслали его. - Новая функция придется по вкусу многим, например, тем пользователям, чьи дети любят играть с телефоном родителя и рассылать в сообщениях WhatsApp ненужную информацию. Хотя навигация для удаления сообщения все еще сложна, ожидается, что разработчик может ее улучшить в ближайшее время. Нет сомнений в том, что новая функция будет очень востребованной, ведь каждый день через WhatsApp отправляется около 55 миллиардов сообщений, 4,5 миллиарда фотографий или картинок и 1 миллиард видео и часть из них – всегда ошибочно, - оценил новую опцию приложения