Четверо детей из одной семьи поели сосиски, после чего были доставлены в Областную инфекционную больницу с отравлением, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья Жайдар КУРМАНОВ, данный случай произошел 28 октября. - Как нам стало известно в ходе расследования данного случая, брат и сестра со своими детьми поели сосиски. В общей сложности отравленный продукт употребили 11 человек, но только четверо попали в инфекционную больницу. При сборе эпидемиологического анализа нашей службой было организовано расследование очага, сделаны лабораторные исследования, взяты анализы с поверхности кухни и проведена дезинфекция. Но нам так и не удалось установить, где были приобретены эти продукты питания. Семья  торговый объект, где приобрели товар, не винит, - пояснил Жайдар КУРМАНОВ. Стоит отметить, что департаментом по охране общественного здоровья в рамках мониторинга безопасности продукции во многих торговых объектах осуществляется закуп и проверка данной продукции. Напомним, 28 октября в инфекционную больницу были доставлены дети 8, 6, 4 и 2 лет. Им был поставлен диагноз - острый гастроэнтерит средней степени тяжести.