Подозреваемый в разбойном нападении на ломбард "Быстрые деньги" задержан в Уральске и доставлен в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  По  сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель Атырау. На момент проверки по адресу прописки парень отсутствовал. - Семья подозреваемого неоднократно допрашивалась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был обнаружен в Уральске. Моментально была создана группа из числа сотрудников ДВД и УВД и была командирована в Уральск, где подозреваемый был задержан, и в настоящее время водворен в следственный изолятор г.Атырау, - сообщили в пресс-службе ДВД. Теперь мужчина, напугавший кассиров одного из объектов предпринимательства в г.Атырау, предстанет перед судом. В настоящее время ведется досудебное расследование ведется по статье 192 ч.2 п.4 УК РК -  "Разбой". Напомним, в начале сентября 26-летний парень, вооруженный предметом, похожим на пистолет, напал на ломбард "Быстрые деньги". Добычей налетчика стала денежная сумма в размере свыше 240 тысяч тенге, тогда парень скрылся с места преступления. Ерлан ОМАРОВ