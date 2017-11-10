Сегодня, 10 ноября, аким города Уральска Мурат МУКАЕВ посетил строящиеся дома в рамках ГЧП по улице Гагарина, 2-ой километр и Курмангазы. По словам Мурата МУКАЕВА, с 2015 года в Уральске началась реализация программы государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийного и ветхого жилья. - Согласно этой программе, в этом году снесено 7 аварийных домов. И уже в сентябре был сдан первый объект - 90-квартирный дом по улице Деповской. Сейчас идет строительство четырех домов. Работы выполняются согласно графику. Вообще строительство одной многоэтажки длится от года до двух лет. Но нужно отметить, что подрядные организации, которые работаю с нами в рамках ГЧП, строительство объектов заканчивают раньше установленного срока, - пояснил аким Уральска. Мурат МУКАЕВ сообщил, что жильцы ветхих домов на время строительства переселяются во временное жилье, которое предоставляется акиматом и самим застройщиком. - В следующем году планируется снос еще 8 аварийных домов. А в этом году 86 семей из снесенных домов бесплатно получат квартиры в новых домах, - отметил градоначальник. Напомним, первый многоквартирный дом, построенный вместо аварийного был сдан в эксплуатацию в сентябре нынешнего года. Тогда жителей девятиэтажного дома по улице Деповская поздравил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, который осмотрел квартиры, построенные подрядной организацией «Болашак Т». - Сегодня в эксплуатацию сданы два девятиэтажных дома, это все благодаря программе президента - «Нурлы Жер». По ней мы построим 14 многоэтажных домов в 8 районах области. По итогам будут сданы 1600 квартир, столько же семей получат новое жилье, туда входят очередники и вкладчики Жилстройсбербанка, - отметил аким ЗКО. - Именно этот дом мы строили по принципу государственного частного партнерства. В Уральске насчитывается свыше 40 аварийных домов, из них девять будут снесены в этом году. К тому же построены семь новых многоэтажек за счет частных инвестиций. Стоит отметить, что дом, который мы сдаем в эксплуатацию, тоже построен за счет средств частного застройщика, а благоустройство проведено на государственные деньги. Это очень выгодный проект как для жильцов, так и для строителя.