Фото Дианны Дюсенгалиевой По словам женщины, питание в больнице положено лишь женщинам, у которых дети находятся на грудном вскармливании. - Вот такой обед в нашей инфекционной больнице. Спасибо, что я кормлю, поэтому мне и положено. А если ты не кормишь ребенка грудью, то сиди голодной, пока тебе из дома еды не принесут. Хорошо, мне есть кому принести еды, а есть такие, наверняка, к кому никто не приходит. В больнице реально думают, что вот этой разварившейся пресной кашей в 2 ложки можно наесться? Или супом, которым дно тарелки закрыли. Такой едой даже ребенок не наестся, если еще захочет есть эту пресную еду. Компота налили также, дно стакана только закрыли, - пишет возмущенная Дианна ДЮСЕНГАЛИЕВА. Как прокомментировал данную жалобу директор Атырауской областной инфекционной больницы Мурат КУЛБАСОВ, питание в больнице положено лишь сопровождающим ребенка мамам детей, находящимся на грудном вскармливании до 1 года. Если же ребенок переведен на искусственное питание, питание его маме уже не полагается. - Порции установлены всем пациентам одинаковые, к примеру каждому больному положено всего лишь 20 мл сока, я, если честно, сам возмущен такими порциями, но они утверждены министерством здравоохранения во всех инфекционных больницах, - рассказал Мурат КУЛБАСОВ.