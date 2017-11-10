Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках комплексного плана по формированию антикоррупционной культуры в обществе на 2017 год, утвержденный агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции проведено семинар-совещание на тему: «Результаты анализа коррупционных рисков в контрольно-надзорной сфере». В работе семинар-совещания приняли участие заместитель руководителя Департамента, заведующий секретариатом совета по Этике–Жубаныш А.С., представители государственных органов, подведомственных организаций, НПО и СМИ. По данным НПП РК «Атамекен» в настоящее время за предпринимателями ведут контроль 61 ведомства, из них 16 территориальных и 45 республиканских. В общей сложности от предпринимателей требуются более 28 тысяч требований и 11 тысяч из них только по СанПиН. Министерством национальной экономики Республики Казахстан проведена масштабная ревизия и анализ контрольно-надзорной деятельности государственных органов. По итогам которого, предлагается сократить более 17 тысяч требований по проверке субъектов предпринимательства. Также, в ходе семинара заслушаны информации руководителя департамента охраны общественного здоровья ЗКО, заместителя руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО и руководителя отдела Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО. Им были даны рекомендации по устранению коррупционных рисков прямого контакта, в которых сотрудники сталкиваются входе проверки или при согласовании разрешительных документов. В конце семинар-совещания на вопросы участников были даны конкретные ответы.