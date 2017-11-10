На встрече правоохранительных органов, председателей КСК, гаражных кооперативов и дачных обществ была обсуждена тема повышения эффективности борьбы с кражами чужого имущества. Председатель дачного общества "Арматурщик" Нина ФОКИНА, попросила у сотрудников правоохранительных органов организовать патрулирование конного взвода по окрестностям дачного общества. - Сейчас снова наступил тот период, когда многие люди оставляют свои дачи, переезжая в город. Как правило, уровень воровства увеличивается. У нас есть участковый, но ему одному не справиться с хулиганами и мародерами. Если есть такая возможность, почему бы не организовать патрулирование конным взводом, - задалась вопросом Нина ФОКИНА. Начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН ответил, что на сегодняшний день уже начато патрулирование многих дачных обществ. - Конюшня только недавно открылась, идет обучение лошадей. Думаю, ближе к новому году этот вопрос будет решен, - пояснил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Стоит отметить, что на сегодняшний день патрулирование конным взводом осуществляется в поселке Деркул, Зачаганск и дачном обществе Березка 2. Напомним , 25 лошадей кушумской породы закупили для конного взвода, который будет патрулировать дачные массивы Уральска .

Решение о создании взвода было принято еще в декабре 2015 года на сессии маслихата. - Уральск опоясывают 16 тысяч дачных участков и 150 садоводческих обществ, а сама территория города пронизана обширными лесопарковыми зонами и пойменными лесами вдоль рек Урал, Чаган и Деркул, где и совершаются такие преступления, как разбои, кражи, пьяные дебоши и многое другое. В то же время в связи с обширностью и разбросанностью территорий, плотностью лесных массивов организация их пешего или автомобильного патрулирования силами полиции крайне затруднена, а во многих местах невозможна. В этой связи назрел вопрос организации конного патрулирования дачных, лесопарковых и пойменных массивов, - рассказал начальник местной полицейской службы УВД г.Уральск Муслим ЖАРДЕМОВ.