Иллюстративное фото с сайта alaytv.kz Таким образом, в период с 2015-2016 годы бухгалтер детского сада «Өркен» успела похитить 2 миллиона 345 тысяч тенге. Дело о хищении денежных средств из дошкольного учреждения было рассмотрено Курмангазинским районным судом. Женщине предъявлено обвинение по п.1 ч. 3 статьи 189 УК РК - "Хищение вверенного чужого имущества в крупном размере". - В ходе следствия бухгалтер заключила с прокурором района процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Приговором суда данное соглашение было утверждено, согласно которому ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. На основании акта об амнистии назначенное наказание было сокращено до 2 лет 6 месяцев с пробационным контролем на тот же срок. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда Атырауской области.