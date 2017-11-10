Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил начальник УВД города Уральск Мерлан АЙКЕНОВ, в этом году на территории Уральска было зарегистрировано 6964 уголовных правонарушений. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года нам удалось сократить количество совершаемых краж на 8%, вместе с тем увеличилась их раскрываемость. Как показал проведенный анализ, 26% -кражи сотовых телефонов, 16 % - квартирные кражи и 10% - кражи из салонов автомобилей. На сегодняшний день, проблема воровства сотовых телефонов остается актуальной в связи со спросом в местах их сбыта, - пояснил Мерлан АЙКЕНОВ. Стоит отметить, в этом году также на 8% снизились кражи сотовых телефонов.