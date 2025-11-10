Новые правила регистрации по НДС с начала 2026 года: что изменится

С 1 января 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС), напомнил Департамент государственных доходов по Мангистауской области.





Что изменится

Будет три вида регистрации:

Добровольная — по желанию бизнеса; Обязательная — если годовой доход больше 10 000 АЕК (около 43 млн тенге); Условная — для иностранных компаний, которые продают товары или услуги онлайн в Казахстане.

Не нужно регистрироваться по НДС: госучреждениям, филиалам, частным юристам, нотариусам, а также тем, кто работает по специальным налоговым режимам (АСР).

Для малого бизнеса на АСР установлен лимит дохода — 600 000 АЕК (примерно 2,6 млрд тенге). С 2026 года участники АСР не смогут платить НДС. Чтобы сохранить этот статус, им нужно перейти на общий режим и подать уведомление до 1 марта 2026 года.





Как подать заявку

Все заявления о регистрации или снятии с учёта по НДС можно подать онлайн — через «Кабинет налогоплательщика» или портал eGov.kz.

Новые правила должны упростить налоговый учёт и сделать систему понятнее для бизнеса.