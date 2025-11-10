В селе Булдырты Сырымского района Западно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории, возведенной за счет возвращенных активов. Об этом сообщили в прокуратуре ЗКО.

Ранее медицинская помощь жителям оказывалась в амбулатории, построенной в 1968 году. Со временем здание пришло в аварийное состояние и не соответствовало современным требованиям.

Новая амбулатория рассчитана на 40 посещений в смену и обеспечит жителям села доступ к своевременной и качественной первичной медицинской помощи. Это станет важным шагом в повышении качества жизни и укреплении здоровья населения.

Медицинское учреждение полностью оснащено современным оборудованием, созданы комфортные условия для приема пациентов и проведения профилактических осмотров.

В целом, в регионе за счет возвращенных активов реализуются проекты по строительству и реконструкции социальных объектов, в том числе в сферах здравоохранения и водоснабжения.