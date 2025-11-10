Участок улицы закроют на два дня в Уральске

В акимате Уральска сообщили, что в связи с подготовкой и проведением мероприятия на площади Первого Президента, с 11:00 10 ноября 2025 года до 14:00 12 ноября 2025 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Казыбек би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би.

– Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты движения, - отметили в акимате.

Напомним, 11 и 12 ноября в Уральске пройдет XXI форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Изначально сообщалось, что в нем примут участие главы двух государств. Во время форума будут обсуждаться темы приграничного сотрудничества, инвестиции, взаимная торговля, логистика