Иллюстративное фото из архива "МГ" МИИР РК разработало требования к специализированным программным обеспечениям, которые приводят в соответствие оборудования, установленные в центрах технического осмотр. - Благодаря этим программам, установленным в центрах техосмотра, передаются результаты показаний с контрольно - диагностических оборудований, по итогам которых выдается диагностическая карта. Все нарушения, имеющиеся на сегодняшний день, а это фотошопы, проведение техосмотра без предоставления автомобиля, возникают из-за несоответствия данных программ определенным требованиям, - рассказали в МИИР. Как отмечается, в новых требованиях предусмотрены все нюансы, исключающие введение ручного ввода результатов техосмотра. Новыми требованиями будет улучшен процесс проведения техосмотра, а также повысится его качество. Единая информационная система ведет учет представленных на техосмотр автомобилей. Она была разработана в 2012 году АО «Национальные информационные технологии». Тогда же техосмотр передали в конкурентную среду. Количество операторов и стоимость техосмотра не зависит от данного оператора, ведь его цель - вести учет представленных на техосмотр машин, то есть операторы техосмотра передают информацию о результате техосмотра единому оператору, который в свою очередь ведет общую статистику (учет). Оператор является высшим звеном в системе техосмотра, куда стекаются все данные о прошедших, или не прошедших техосмотр автомобилей в стране. На данный момент в реестре операторов техосмотра находится более 600 операторов. Безусловно, существуют лица, нарушившие законодательство, касающееся обязательного техосмотра есть, однако количество добросовестных операторов намного преобладает. Так в 2018- с начала 2019 года выявлено более 20 фактов подделки диакарт, по которым соответственно были приняты административного и уголовного характера, - отметили в министерстве. Вместе с тем, несмотря на принятые изменения, процедура прохождения техосмотра осталась прежней, изменения коснулись лишь технической части программного обеспечения, целью которого является улучшение качества проверки автомобилей и достоверности передаваемых с контрольно диагностических оборудований сведений.