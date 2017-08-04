Асфальт по проспекту Евразия в районе остановки "8 школа" положили в 2016 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе строительства г. Уральск, асфальт пришлось вырезать из-за подключения новостроек к центральной канализационной системе. - В связи со строительством многоэтажек по улице Деповская возникла необходимость подключения к инженерным сетям. Поэтому были вскрыты края дорожного полотна по проспекту Евразия, которое будет восстановлено за счет подрядчика с гарантийным сроком 3 года, - сообщили в отделе строительства. Напомним, в редакцию "МГ" обратились жители города, которые рассказали, что в районе остановки "8 школа" срезали участок нового асфальта.