Заместитель акима города встретился с жителями домов 2/6, 2/7 и 2/8 по ул. Деповская. Эти дома были построены в 1936 году и находятся в аварийном состоянии. Жителям была предложена программа сноса домов по программе государственно-частного партнерства. Представитель от застройщика и работники акимата разъяснили жителям условия. В результате встречи была достигнута договорённость по сносу ветхих домов. Общее количество квартир в этих домах составляет - 50. Таким образом владельцы этих квартир получат новое жилье. Застройщиком является компания ТОО «Казхол».