На прошлой неделе Чингирлауский район с рабочим визитом посетил заместитель акима области Багдат Азбаев, который посетил строительные объекты в районном центре и сельских округах. Первым делом Багдат Азбаев посетил Акшатский сельский округ, где ведется строительство сельской амбулатории. Также здесь он ознакомился с ходом строительства водопровода, которое ведет ТОО «Батыс Газ Строй». Как отметил руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Талгат Самиев, на реализацию проекта по строительству амбулатории выделены стредства: из республиканского бюджета - 80% , а остальные 20% - из областного бюджета. Сдача объекта планируется в текущем месяце. Далее заместитель акима посетил строительство водохранилища, которое ведет ТОО «ГасСтрой» в селе Жанакуш. На эти цели из республиканской казны выделено 80 миллионов тенге. Строители обещают сдать объект до октября нынешнего года. Следующим объектом посещения стала средняя общеобразовательная школа. Здесь проводятся работы по капитальному ремонту. Замакима области поручил подрядчикам выполнить ремонтные работы качественно и в срок. Затем делегация побывали на перекрестке улиц Абая и Л.Клышева, где проводится работа по благоустройству площади. Стоимость проекта составляет 116 миллионов тенге. Строительные работы начались в июне 2018 года, согласно плану, продолжительность строительства составляет четыре месяца. В ходе рабочей поездки заместитель акима области отметил, что объекты строительства всегда находится на строгом контроле у руководства области, подрядчикам необходимо следить за темпами и качеством строительных работ.