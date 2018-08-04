В ходе рабочей поездки по пригородным сельским округам градоначальник посетил детские сады и общеобразовательные учреждения. Алимухаммед Куттумуратулы ознакомился с состоянием столовых в школах, наличием школьных автобусов, а также всей инфраструктуры – электричества, газа, тепла, водоснабжения и дорог. В частности, в детском саду «Рауан» движется к завершению капитальный ремонт. В Еркинкалинском сельском округе продолжается строительство детского сада на 290 мест и средней школы на 300 мест. Новую школу должны сдать в эксплуатацию уже к концу октября. Алимухаммед Куттумуратулы поручил как заказчикам, так и подрядчикам завершить все ремонтные и строительные работы к началу нового учебного года, а также решить имеющиеся проблемы в каждом учебном заведении. - По возможности к 1 сентября все ремонтные работы на объектах образования должны завершиться. Все вновь возводимые объекты - как школы, так и детские сады необходимо сдать в указанные сроки. Чтобы в классах не сидели по 40 учеников, а зимой детям из разных сел не приходилось добираться в грязь и в холод в соседние населенные пункты. Необходимо, чтобы во всех школах работали столовые, и дети были обеспечены горячим питанием. В то же время все работы должны быть выполнены качественно и на совесть. Глава региона неоднократно отмечал необходимость соблюдения сроков и культуры строительства при возведении социальных объектов, мы в свою очередь будем тщательно исполнять это поручение, вплоть до принятия всех необходимых мер к ответственным лицам, - предупредил аким г.Атырау. Отметим, что сегодня в Атырау и его пригороде работает 57 средних общеобразовательных школ, в которых обучается порядка 38 тысяч учеников. Детских садов в областном центре 43, их посещают свыше 15 тысяч детей дошкольного возраста.