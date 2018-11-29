29 ноября в здании офиса КПО б.в. прошел форум по цифровизации, в котором принял участие заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев, аким ЗКО Алтай Кульгинов, исполнительный директор по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей ассоциации «KazEnergy» Рустем Кабжанов, а также генеральный директор компании Эдвин Блом. Главное темой форума стала внедрение цифровых технологий в развитие региона. Как рассказал Алтай Кульгинов, в области создано специальное новое управление по вопросам цифровизации и на сегодняшний день реализуются свыше 40 проектов по всем ключевым отраслям экономики. – В области ведется активная работа по цифровизации в сфере образования, здравоохранения, земельных отношений, ЖКХ. Так,в целях создания дополнительного канала связи между акиматом города и жителями с января месяца планируется запустить call-центр коммунально-аварийных служб города 109. Единый номер дозвона предоставит возможность качественно и оперативно реагировать на обращения горожан, и уменьшит посещение жителей в местные исполнительные органы. Создание базы знаний для решения типовых вопросов позволит обрабатывать до 80% обращений с первого звонка, - отметил Алтай Кульгинов. По словам главы региона, в области также создана платформа интеллектуального видеонаблюдения и удаленного мониторинга общественной безопасности на базе нового центра оперативного управления, построенного в рамках специального проекта ГЧП. – Умные видеокамеры значительно разгрузят работу правоохранительных органов и поспособствуют значительной экономии финансовых и человеческих ресурсов. Например, с помощью биометрической идентификации и распознавания людей по лицам и номерам автотранспортных средств силовым органам значительно легче будет осуществлять розыск преступников, проводить рейдовые мероприятия, пресекать возможные преступления и усилить профилактические меры. На базе ЦОУ в пилотном режиме запускается единый Call-центр экстренных служб 112, который позволит жителям получать оперативную и качественную помощь посредством одного короткого номера, - рассказал аким ЗКО. Вместе с тем, глава региона отметил, что совместно с финскими партнерами достигнута договоренность по развитию BIM-технологий. – Буквально вчера в Уральск прибыло первое оборудование 3D CAVE. Сейчас мы все проекты видим в 2D формате. Потом когда начинаем строить часто возникают недочеты и приходится все это заново переделывать. По новой технологии проектирования BIM на стадии проектирования будем видеть все нюансы, какие должны быть параметры, где будет располагаться мебель. Это мы уже начали. Комната виртуальной реальности представляет собой замкнутое с пяти сторон рабочее пространство, стены, пол и потолок которого выполнены в виде жестких экранов обратной проекции. Высокое качество графики позволяет создать целостное 3D-изображение внутри комнаты и обеспечивает полное погружение в моделируемую среду, - рассказал Алтай Кульгинов. Стоит отметить, что на базе колледжа нефти и газа уже установлен программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности 3D CAVE, где будет спроектирован первый проект - новый корпус для кардиоцентра. В результате форума был подписан меморандум, основной целью которого является поддержка высших учебных заведений со стороны КПО б.в. Так, для студентов будут создаваться условия для приобретения навыков в разработке технологических решений. Меморандум был подписан между министерством образования РК, акиматом ЗКО, ассоциацией «KazEnergy» и компанией КПО б.в.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.