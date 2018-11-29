Ярмарку вакансий организовал ресурсный центр по работе с молодежью г.Уральск. Судя по спискам вакансий больше всего в Уральске требуются врачи в городские поликлиники и другие медицинские учреждения. Также предприятиям, как частным, так и государственным требуются технологи, инженеры, электрики, монтажники, сварщики и младший технический персонал. - Я пришла на ярмарку в первый раз. Весной получила диплом о высшем образовании. Сразу найти работу по специальности не удалось, а потом я устроилась на работу продавцом в крупный торговый центр. Не скажу, что мне плохо платят или работа мне не нравится, просто посчитала, что необходимо поработать по специальности, тем более родители видят во мне юриста, а не продавца мужской одежды. Да и не хочется, чтобы диплом "сгорал", все-таки я училась ради него пять лет, - говорит Надежда. - Здесь я ищу себе работу по специальности, а по специальности я электрик. Очень хочу найти работу. Оставил резюме сразу представителям сразу нескольких предприятий. Надеюсь, что-нибудь найдется для меня. Сейчас во многих предприятиях просят опыт работы, а где нам его взять, если мы только окончили учебу? - говорит житель Уральска Алмаз Дүйсенов. Между тем, как стало известно на ярмарке вакансий было представлено более 200 вакансий, которые представили 39 работодателей. - Сначала года при помощи таких вот ярмарок вакансий на постоянную работу было трудоустроено 3200 человек. 561 человек были трудоустроены в рамках программы "Молодежная практика", еще около 70 человек были трудоустроены на общественные работы, - говорит заведующий сектором центра занятости и социальных программ г.Уральск Нуржан Аткешев. Также в этот день работал уголок, где все соискатели работы могли получить бесплатную консультацию по открытию своего собственного бизнеса. Соит отметить, что в этом году уральцы могли получить безвозмездный грант в размере до 100 МРП на открытие своего дела по четырем государственным программам. Как стало известно, с начала года в городской отдел занятости и социальных программ обратились 7256 безработных, из них 5252 человек впоследствии были трудоустроены.