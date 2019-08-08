Основные проблемы, которые волновали участников встречи, – ускорение предоставления им жилья из госфонда, получение адресной социальной помощи, регистрация по месту жительства, которая также необходима для получения АСП. Глава региона выслушал предложения, проблемные моменты, связанные с решением этих вопросов. И подчеркнул, что все вопросы нужно решать в конструктивном русле и в рамках закона. – Очень много вопросов поднимают жители региона в чат-канале «Акимат Атырауской области» в приложении Telegram. Много жалоб, предложений. Мы готовы всех выслушать, но решать их должны в рамках закона, – подчеркнул Нурлан Ногаев. По словам акима, по области насчитывается более 12 тысяч многодетных матерей, более 21 тысячи людей с ограниченными возможностями и так далее. И каждый из них желает, чтобы его проблемы были решены в первую очередь. – Елбасы в начале августа дал поручение исполнительному директору фонда Первого Президента запустить проекты, направленные на поддержку талантливой молодежи и детей с особенностями в развитии. Глава государства в свою очередь дал ряд поручений, касающихся оказания всемерной поддержки социально уязвимых слоев населения. Работа ведется огромная, все эти задачи мы решаем в конструктивном русле, – сказал аким области. Руководители городских отделов и областных управлений ответили на вопросы многодетных матерей. Рассказали, какие препятствия имеются при назначении АСП, какие документы необходимы для участия в программе «Бақытты отбасы», и какую помощь могут получить дети из малообеспеченных и многодетных семей при подготовке к новому учебному году.