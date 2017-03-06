По словам главы региона, он часто получает жалобы на то, что некие лица занимаются запугиванием должностных лиц, угрожая физической расправой в том числе и членов их семей. - После того, как мы ужесточили меры по борьбе с браконьерством, мне показали комментарий под статьей в Фейсбуке, где было написано: "Да, акимат движется в правильном направлении, главное, чтобы НОГАЕВА не утопили в реке Урал". - Это ведь тоже по-своему угроза. - Я прошу спецорганы и правоохранительные органы заняться этим вопросом. Дать жесткий отпор тем, кто распространяет угрозы в адрес госслужащих, чтобы тот, кто несет добросовестную службу, не боялся и верил поддержку от государства, - заявил глава региона. Кроме того, Нурлан НОГАЕВ рассказал об анонимных и открытых письмах, которые получает сам лично. В них сообщается о фактах "крышевания" браконьеров. - Покровители браконьеров порой выдают им свои лодки для того чтобы те занимались своим промыслом. Мы будем это жестко пресекать, несмотря на чины и должности, - заявил аким.