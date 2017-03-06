Похороны Вики Мининой. Фото из архива МГ Адвокат Намиг ВЕЛИЕВ заявил, что осужденный не согласен с приговором суда и настаивает на своей невиновности. - Он в своем последнем слове на суде заявил о своей невиновности и готов дальше идти до конца. Апелляция подана моим подзащитным и в течении двух недель будет рассмотрена. Я и дальше буду защищать его интересы,- сказал Намиг ВЕЛИЕВ. Также адвокат отметил, что благодаря суду присяжных Аржанова приговорили к 25 годам лишения свободы. - Один из присяжных засомневался в доказательствах. Согласно УПК РК пожизненное наказание можно применить только в том случае, если все 11 присяжных заседателей согласны с доказательной базой. Только благодаря суду присяжных заседателей он избежал пожизненного наказания, - говорит Намиг ВЕЛИЕВ. Анжелика НАСИРОВА, бабушка шестилетней Виктории МИНИНОЙ заявила, что удовлетворена решением суда присяжных по делу об изнасиловании и убийстве внучки. И родственники погибшего ребенка не будут обжаловать решение суда. Напомним, что 14 февраля 2017 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории МИНИНОЙ. Уголовное дело в отношении подсудимого Валерия АРЖАНОВА 1984 года рождения рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого с участием присяжных заседателей. Обвиняемого судили по пяти статьям УК РК: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Во время судебного процесса статья 121 части 4 "Насильственные действия сексуального характера" была исключена. Известно, что Валерий АРЖАНОВ женат и имеет 5-летнего сына.