32-летний Валерий АРЖАНОВ, изнасиловавший и убивший шестилетнюю Викторию МИНИНУ, не согласен с приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области. Он подал апелляцию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил его адвокат.
Похороны Вики Мининой. Фото из архива МГ
Адвокат Намиг ВЕЛИЕВ заявил, что осужденный не согласен с приговором суда и настаивает на своей невиновности.
- Он в своем последнем слове на суде заявил о своей невиновности и готов дальше идти до конца. Апелляция подана моим подзащитным и в течении двух недель будет рассмотрена. Я и дальше буду защищать его интересы,- сказал Намиг ВЕЛИЕВ.
Также адвокат отметил, что благодаря суду присяжных Аржанова приговорили к 25 годам лишения свободы.
- Один из присяжных засомневался в доказательствах. Согласно УПК РК пожизненное наказание можно применить только в том случае, если все 11 присяжных заседателей согласны с доказательной базой. Только благодаря суду присяжных заседателей он избежал пожизненного наказания, - говорит Намиг ВЕЛИЕВ.
Анжелика НАСИРОВА, бабушка шестилетней Виктории МИНИНОЙ заявила, что удовлетворена решением суда присяжных по делу об изнасиловании и убийстве внучки. И родственники погибшего ребенка не будут обжаловать решение суда.
Напомним, что 14 февраля 2017 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории МИНИНОЙ.
Уголовное дело в отношении подсудимого Валерия АРЖАНОВА 1984 года рождения рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого с участием присяжных заседателей. Обвиняемого судили по пяти статьям УК РК: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Во время судебного процесса статья 121 части 4 "Насильственные действия сексуального характера" была исключена.
Известно, что Валерий АРЖАНОВ женат и имеет 5-летнего сына.
Регина ЯСНАЯ
