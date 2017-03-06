Полиция ищет хулиганов, вырвавших "с корнем" опоры освещения в сквере, где установлен памятник Курмангазы и Дине Нурпеисовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". svetilnik2 Как стало известно, в сквере вблизи скульптурной композиции КУРМАНГАЗЫ и Дине НУРПЕИСОВОЙ вандалы сломали уже два фонарных столба. Как рассказали в ДВД ЗКО, согласно статьи 294 УК РК "Вандализм" правонарушителям грозит штраф до 300 МРП. - Также злоумышленники будут привлечены к исправительным работам, еще им грозит арест на 75 суток, - сообщили в полиции. Напомним, 21 октября 2016 года в сквере вблизи ТД "Атриум" был установлен памятник КУРМАНГАЗЫ Сагырбаеву и Дине НУРПЕИСОВОЙ. Автор памятника - известный казахстанский скульптур, художник Мурат Мансуров. Композицию открывал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. svetilnik1 Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"