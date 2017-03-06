Фото с личной страницы пользователя По словам автора фото, вода необычного цвета течет из крана у жителей в микрорайоне Жилгородок. - Из серии "ничего не предвещало". Умываешься и вдруг. Теперь сижу и немножко переживаю... Р.S. а цвет такой весенний, - удивляется девушка.Вслед за постом последовали многочисленные комментарии от подписчиков. Кто-то посоветовал взять образцы воды и сдать на биохимический анализ, кто-то сравнил воду с тосолом.Скриншот поста - КГП "Атырау Су Арнасы" во все дома и все микрорайоны поставляет абсолютно чистую воду, у нас есть собственная лаборатория, которая ведет постоянный анализ состава воды, превышения норм нет, - сообщил пресс-секретарь КГП "Атырау Су Арнасы" Александр ПАСТУХОВ. Оказалось, что после нашего материала коммунальщки сработали очень быстро. - Знаете,я приятно удивлена. Вечером мне позвонил представитель " Атырау Су Арнасы". В процессе вежливого разговора ,мы договорились ,что лаборант возьмет пробы воды.Пришёл сам лично. С ними пришла санврач. Проверила какая вода идет из крана. Они взяли пробы из обоих кранов. Сказали,что обязательно во всем разберутся. Сейчас вода нормального цвета,да и не было у меня особых претензий,больше удивление. Но как сработали коммунальные службы-удивило ещё сильнее. В хорошем смысле слова, - сообщила Юлия ВЕРНОВА. - Наши сотрудники выяснили, что вода голубого цвета шла не из холодного крана, а из горячего, наше предприятие обеспечивает население исключительно холодной водой. За горячую воду в домах местных жителей отвечает АО "Атырауские тепловые сети", - сообщили в пресс-службе КГП "Атырау Су Арнасы".