Азиада проходила в Японии в городе Саппоро с 19 по 26 февраля. В ней приняли участие спортсмены из 30 стран мира. В составе женской сборной нашей землячке удалось завоевать бронзовую медаль, несмотря на свой небольшой опыт в шорт-треке. Анита НАГАЙ рассказала, что соревнования прошли на высоком уровне. И несмотря на то, что соперники у нашей спортсменки были неслабые, Анита показала хорошие результаты. - Я долго и ответственно готовилась к этим соревнованиям, там я чувствовала огромную ответственность и понимала, что должна показать хорошие результаты. Хоть мы были далеко, но чувствовали поддержку своих родных и тренеров, - говорит Анита НАГАЙ. Сейчас юной шорт-трекистке предстоит упорная тренировка, ведь в следующем году ее ждет новая Олимпиада.