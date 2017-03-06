Как сообщили в пресс-службе УВД города Уральска, 4 марта примерно в 23 часа 19-летняя девушка похитила кучу сладостей в магазине "Гастроном" по улице Жексенбаева. - Девушка была задержана сотрудниками дорожно-патрульной службой. Ею были даны признательные показания. Заведено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража", - сказали в УВД города Уральска. Согласно статьи 188 УК РК девушка будет наказана штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.