Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов потерпевших, в их машину сбоку врезался автомобиль, от сильного удара автотранспорт перевернуло. Мужчина 1984 года рождения и его супруга 1985 года рождения были доставлены в травматологическое отделение областной больницы. - Мужчина к нам поступил с закрытым переломом левой ключицы, сегодня ему была сделана операция, он находится в реанимационном отделении. Его супруга вчера отказалась от медицинского обследования, но сегодня она была госпитализирована со множественными травмами, - рассказал заведующий хирургическим отделением областной больницы Алаудин НУРБЕРДИЕВ. По словам врача, обоих детей доставили в реанимационное отделение детской областной больницы, их состояние уточняется. В пресс-службе ДВД данное ДТП пока не комментируют.