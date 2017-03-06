"На 8 марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы! Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке", – пишут родители друг другу в соцсетях. В Уральске руководство отдела образования опровергает эти сведения. Никаких циркуляров на празднование 8 марта никто не распространял. - В начале учебного года директоров школ предупреждали, чтобы учителя не принимали дорогих подарков. Никаких поборов в школе на ремонт или покупку бытовой техники не производится. Все это дело раздули, - говорит директор СОШ №6 Александр МОЗЖУХИН. Родители в недоумении. Подарки учителям к 8 марта давно уже стали доброй традицией. - Я считаю, что, как и раньше, женщинам нужно дарить цветы к 8 марта. Это нельзя запрещать, - говорит мама школьника Оксана. - Никто никого не заставляет. Мы благодарим учителей за их труд. Пусть они себе в Министерстве образования запрещают брать подарки. Мы это делаем от души, - говорит бабушка школьника Агиля ТАГБЕРГЕНЕВА.