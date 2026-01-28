В Казахстане пользователи могут столкнуться с временными сложностями с оказанием госуслуг в спецЦОНах, сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации «Правительство для граждан».
— Во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы. В связи с чем имеются сложности с оказанием госуслуг по линии СпецЦОН, — сообщили в госкорпорации.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению работоспособности системы.
— Приносим извинения за временные неудобства. По итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.