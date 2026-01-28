По словам министра, выход на полную мощность ожидается в течение недели.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о ходе восстановления работы крупнейшего нефтяного месторождения Тенгиз после технологического запуска, передаёт Zakon.kz.

Аккенженов напомнил, что месторождение было запущено пару дней назад, но процесс выхода на полную мощность требует времени из-за сложности оборудования.

— Сейчас добыча поднимается. Вы должны понимать, что это сложный технологический процесс, всего на месторождении установлено 30 трансформаторов разной мощности. И три из них сгорело – это критическое оборудование. Мы восстановили часть работы этих трансформаторов и сейчас идет поэтапный запуск месторождения – первый газ уже появился. Думаю, поэтапно в течение недели весь Тенгиз запустится. Даже может быть, и раньше, — сказал Аккенженов.

По его словам, восстановление работы связано с постепенным запуском оборудования после пожара, который вывел из строя часть трансформаторов.

Напомним, пожар произошёл 18 января на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Как уточнили в «КазМунайГазе», возгорание возникло на двух трансформаторах.