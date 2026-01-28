Объём оказанных туристических услуг составил 3,6 миллиарда тенге.

Премьер-министр Казхастана Олжас Бектенов и аким ЗКО Нариман Торегалиев обсудили развитие туризма в области. Об этом сообщили в пресс-службе акимата. В 2025 году область посетили более 38 тысяч туристов. Объём оказанных туристических услуг составил 3,6 милларда тенге. В период с 2025 по 2027 годы в регионе планируется реализация 7 инвестиционных проектов на сумму 17 миллиардов тенге, два из которых уже завершены.

Для развития туристической инфраструктуры проводится модернизация четырёх железнодорожных вокзалов и пограничного пункта «Сырым». Также запущены туристический сайт www.visit-uralsk.kz и интерактивная 3D-карта с более чем 70 объектами.

В этом году в области пройдут масштабные выставки, научные конференции и фестивали, приуроченные к 225-летию Бокей Орды. Мероприятия запланированы на март, апрель и август и направлены на повышение историко-культурной привлекательности региона.

В рамках концепции «Дети Казахстана» в ЗКО предусмотрено 30 мероприятий. По итогам заседания аким области поручил обеспечить стабильную работу систем безопасности в школах, усилить контроль за качеством горячего питания, а также уделить внимание оснащению школьных медицинских пунктов современным оборудованием и открытию стоматологических кабинетов для детей.