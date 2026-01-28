У подозреваемого изъяли запрещённые вещества в особо крупном размере.

В Актобе сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Кызылординской области, у которого изъяли крупную партию марихуаны, сообщается на официальном портале правоохранительных органов.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились 21 января.

— При задержании подозреваемый попытался избавиться от полиэтиленового пакета. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, — рассказали в МВД.

При осмотре его рюкзака изъяли два пакета с веществом растительного происхождения зелёного цвета. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общим весом 1,8 кг — такой объём считается особо крупным размером. Кроме того, в сумке обнаружили шесть сайгачьих рогов, по которым назначена отдельная экспертиза.

По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчину водворили в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.