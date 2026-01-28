В министерстве сообщили о принятии жестких дисциплинарных мер в отношении командного состава.

Министерство обороны РК выступило с официальным заявлением после трагических случаев гибели военнослужащих-срочников. В ведомстве подчеркнули, что командование в полной мере осознает серьезность ситуации.

Трагедии произошли в конце января 2026 года. Так, 25 января в восточно-казахстанской области солдат совершил суицид. Спустя два дня, 27 января, в Жамбылской области другой военнослужащий получил смертельное ранение при обращении с оружием.

– К дисциплинарной ответственности привлекли командующего регионального командования «Восток», начальника штаба и заместителя по воспитательной и идеологической работе. Командира части, где произошла гибель военнослужащего, его заместителя, а также командира батальона освободили от занимаемых должностей, – говорится в сообщении.

Какие меры приняты для защиты солдат