Министерство обороны РК выступило с официальным заявлением после трагических случаев гибели военнослужащих-срочников. В ведомстве подчеркнули, что командование в полной мере осознает серьезность ситуации.
Трагедии произошли в конце января 2026 года. Так, 25 января в восточно-казахстанской области солдат совершил суицид. Спустя два дня, 27 января, в Жамбылской области другой военнослужащий получил смертельное ранение при обращении с оружием.
В министерстве сообщили о принятии жестких дисциплинарных мер в отношении командного состава:
– К дисциплинарной ответственности привлекли командующего регионального командования «Восток», начальника штаба и заместителя по воспитательной и идеологической работе. Командира части, где произошла гибель военнослужащего, его заместителя, а также командира батальона освободили от занимаемых должностей, – говорится в сообщении.
Какие меры приняты для защиты солдат
Жесткая дисциплина и безопасность: усилен контроль за воспитательной работой и ужесточены требования к правилам обращения с оружием во время стрельб и выполнения задач.
Психологический аудит: во все подразделения направлены комиссии для проведения повторной оценки психического состояния и готовности каждого солдата к службе.
Ответственность офицеров: повышена персональная ответственность командиров и сержантов за профилактику происшествий среди личного состава.
Проверки военной полиции: организованы всесторонние ревизии частей, включая усиленный надзор за солдатами во внеслужебное время.
Круглосуточный мониторинг: введен режим непрерывного контроля и дополнительные меры по предупреждению любых правонарушений.
Связь с семьей: налажена системная видеосвязь военнослужащих с близкими, а командиры подразделений теперь регулярно общаются с родителями через официальные каналы.